Ondernemersvereniging de Graafstroom: 'Sluit wegen af tegen sluipverkeer'

MOLENWAARD • Sluit in de spits in Oud-Alblas, Ottoland en Goudriaan wegen af voor niet-bestemmingsverkeer om sluipverkeer tegen te gaan; die oproep doet Ondernemersvereniging de Graafstroom.

De vereniging doet deze oproep in een schrijven aan het Molenwaardse gemeentebestuur. De bereikbaarheid van de bedrijven in de gemeente staat volgens de Graafstroom onder druk. 'In toenemende mate ervaren ondernemers die werkzaam zijn langs de Graafstroom last van het sluipverkeer dat in de ochtend de avondspits de files op de rijks- en provincialewegen probeert te ontwijken.'

Daarom stelt de ondernemersvereniging voor om tijdens de spitsuren (van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur) het Westeinde in Oud-Alblas, de A en B in Ottoland en de Zuidzijde in Goudriaan af te sluiten voor niet-bestemmingsverkeer. 'Elders in het land blijkt dit een adequaat middel te zijn om sluipverkeer tegen te gaan; in het verleden heeft de gemeente Graafstroom (en haar voorgangers) vergelijkbare besluiten genomen. Ook dat bleek toen een effectief middel te zijn.'

Verbindingsweg

Daarnaast vraagt de Graafstroom het gemeentebestuur om samen met Papendrecht en Alblasserdam bij de landelijke overheid en de provincie te pleiten voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Witte Brug/Veerweg in Papendrecht en de Edisonweg in Alblasserdam.

'Dit relatief korte stukje weg, parallel aan de A15, zal niet alleen het sluipverkeer door Oud-Alblas definitief onnodig maken, maar zal ook een positieve uitwerking hebben op de verkeersafwikkeling in de Alblasserdam en Papendrecht.'