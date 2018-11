SGP Vijfheerenlanden richt jongerenafdeling op

VIJFHEERENLANDEN • SGP Vijfheerenlanden krijgt een eigen jongerenafdeling, Tweede Kamerlid Roelof Bisschop is vrijdag 16 november aanwezig bij de officiële oprichting daarvan.

Kees Vermaat is de beoogd voorzitter, hij is nu raadslid in Zederik en ook verkiesbaar voor de nieuwe raad van gemeente Vijfheerenlanden. "Met de oprichting van de jongerenafdeling willen we jongeren een stem geven binnen de nieuwe gemeente en zeker ook binnen de partij", licht hij toe. Omdat de afdeling onder de vlag van de landelijke SGP-jongeren valt, heeft de afdeling direct al ruim honderd leden. SGP-jongeren Vijfheerenlanden wil jongeren warm krijgen en houden voor de politiek. Onze eerste activiteit is het organiseren van gratis busvervoer voor de Mars voor het Leven op zaterdag 8 december in Den Haag. Meer informatie is te vinden op onderstaande website.

SGP-jongeren Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat iedereen en zeker de jongeren uit de nieuwe gemeente gaan stemmen. Om dit kracht bij te zetten is er een filmpje gemaakt, die jongeren oproept om op woensdag 21 november te gaan stemmen. Deze is vanaf vrijdagavond te vinden op de website van SGP Vijfheerenlanden en sociale media.