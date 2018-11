Lionsclub en Natuur- en Vogelwacht knotten wilgen in Lexmond

LEXMOND • Lionsclub Vianen knotte samen met Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden knotwilgen langs de Lexmondse Polderweg.

Met hulp van vrijwilligers is de knotploeg van Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden deze weken actief met het knotten van wilgen. De vereniging knot jaarlijks vele wilgen voor particulieren en provinciale landschappen zoals het ZHL en HUL.

Met een kleine onkostenvergoeding per boom zijn wilgenbezitters dan veel voordeliger uit dan wanneer ze een loonwerker of hovenier in zouden moeten schakelen en mogelijk draagt dit bij aan het behoud van deze kenmerkende bomen in de regio.