Bestuurder beschadigt vier auto's in Nieuw-Lekkerland en rijdt door

NIEUW-LEKKERLAND • Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag uit de bocht gevlogen op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

De bestuurder kwam eerst in de rechterberm terecht en knalde vervolgens door naar de linkerkant van de weg. Daar botste hij tegen een geparkeerde auto. Deze geparkeerde auto botste tegen een auto die daarachter stond en dat voertuig schoof weer door tegen Opel Combo. Ook belandde er een kapotte ruit in honderden kleine stukjes over de drie geparkeerde voertuigen.

De bestuurder ging er na het ongeval vol gas vandoor. Volgens de gedupeerden lijkt het erop dat de automobilist in een donkere / zwarte Volkswagen heeft gereden. Zij baseren die op de brokstukken die op de plek van het ongeval zijn aangetroffen.

Doorrijder

Het ongeval gebeurde rond 00.30 uur. Buurtbewoners en passanten hebben tot diep in de nacht naar de doorrijder gezocht. De sporen volgend lijkt het erop dat de auto na de botsing van de Lekdijk is afgeslagen naar de Middelweg.

De schade bedraagt vele duizenden euro's. Ook het voertuig van de doorrijder moet behoorlijke schade hebben opgelopen. Het voertuig mist in ieder geval één van de ruiten.