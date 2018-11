Tweede lustrum voor Speelbank: tien jaar spellen voor álle Leerbroekers

LEERBROEK • Honderden spellen, tientallen leden, de viering van het tweede lustrum; er zijn in Leerbroek dankzij de Speelbank al heel wat spelletjes gespeeld.

Een bibliotheek, dat kennen we allemaal wel. Maar dat je het uitleenprincipe ook toe kunt passen op spellen is veel minder algemeen. In Leerbroek vinden ze het al tien jaar volstrekt normaal. In 2008 nam Lucy Doornenbal, juf op de plaatselijke basisschool, het initiatief om deze bijzondere voorziening op te starten.

"Ze vond het belangrijk dat kinderen spelletjes deden; je leert zo onder meer samen te spelen en tegen je verlies te kunnen", vertelt Tineke Kool, bestuurslid van de Speelbank. "We hebben ook allerlei soorten spellen: waarbij je tegen elkaar speelt of juist met elkaar, maar ook spellen die je op een verjaardag kunt gebruiken."

Sponsoren

Lucy kreeg hulp van Neli Aalvanger en samen met andere vrijwilligers gingen ze de boer op om geld op te halen. Bedrijven kregen het aanbod om spellen te sponsoren, waarbij hun naam in de doos gezet werd. "Dat liep goed. We kregen onder meer van de Rabobank een grote bijdrage. Die stelden wel als voorwaarde: de Speelbank moet voor álle Leerbroekers zijn."

Dat uitgangspunt is er nog steeds. De Speelbank is er voor iedereen. De ongeveer vijftig leden wonen voor het overgrote deel in Leerbroek, al komt een enkeling ook uit Nieuwland en Leerdam. Tot voor bijna twee jaar geleden zat de Speelbank in de basisschool. "In het najaar van 2017 kregen we een ruimte in de winkel Leerbroekse Gezelligheid. Ideaal, we hoeven daar niet elke keer de spellen uit te stallen en vervolgens weer op te ruimen."

Plus Meerkerk

Afgelopen week kwam trouwens de nieuwste aanwinst binnen: supermarkt Plus Meerkerk schonk het Zederikse Monopoly-spel. Elke donderdag is de Speelbank van 15.00 tot 16.30 uur open. Kinderen - en een enkele volwassene - komen dan uitgeleende spellen weer inleveren en zoeken op hun gemak een andere uit om mee naar huis te spelen.

Tineke Kool: "Nieuwe spellen zijn heel duur; het komt vaak voor dat er één gekocht wordt en dat het spel dan na een paar keer spelen in de kast verdwijnt. Bij de Speelbank kun je een spel uitproberen en als het goed bevalt later kopen."

Zeeslag

In de ruimte zelf staan de kasten vol met spellen. Gloednieuwe, net op de markt, maar ook vertrouwde namen als Zeeslag, Monopoly en Carcassonne. "Om de zoveel tijd moeten die vervangen worden, omdat ze door het vele spelen niet meer bruikbaar zijn."

Nieuwe leden of vrijwilligers zijn welkom en kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen via speelbank@gmail.com. Tineke Kool: "Maar ook bedrijven die ons willen sponsoren kunnen zich melden."

Geurt Mouthaan