DE GRINCH is de achtste animatiefilm van Illumination en Universal Pictures, de makers van o.a. de Despicable Me films, Minions, Huisdiergeheimen en Sing.

Dit bekende kerstverhaal van Dr. Seuss vertelt over een mopperkont die van plan is om het kerstfeest te stelen, maar op andere gedachten wordt gebracht door het vrolijke meisje Cindy-Lou die juist dol is op kerst. Dit herkenbare verhaal over de magie van kerst is grappig, hartverwarmend en een visueel feestje.

In de Nederlands gesproken versie met de stem van Carlo Boszhard als de Grinch. In de originele versie met de stem van Benedict Cumberbatch als the Grinch.

The Grinch draait vanaf 29 november in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 23 november bellen met 0909-5010581 en toets 8.