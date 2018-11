Dit jaar hebben Karel de Kok, hoofdlakei Franciscus en hofdame Frandolien zich voorgenomen om de Sint eens extra in het zonnetje te zetten rondom zijn verjaardag.

Sinterklaas, die normaal druk bezig is met het uitdelen van cadeaus, wordt dit keer zelf eens getrakteerd. De voorbereidingen zijn in volle gang als er plots wel hele vreemde dingen gebeuren op het kasteel. Het grote verrassingsfeest dreigt behoorlijk in het water te vallen. Kunnen Karel de Kok en zijn vrienden de problemen oplossen? Of is Sinterklaas dit keer nog lang niet jarig…?

Zaterdag 1 december om 16:30 uur in De Lockhorst in Sliedrecht

Na de voorstelling komen de Sint en Pieten natuurlijk nog even langs in de foyer voor een uitgebreide meet & greet.