Vrouwelijke politici uit Vijfheerenlanden roepen vrouwen op om te stemmen

VIJFHEERENLANDEN • De vier vrouwelijke lijsttrekkers die meedoen aan de verkiezingen in Vijfheerenlanden doen een oproep de vrouwen in de toekomstige fusiegemeente. Niet alleen om naar de stembus te gaan op woensdag 21 november, maar ook om te stemmen op een vrouw.

Sinds 2016 hebben verschillende vrouwelijke raadsleden uit de gemeenteraden van Leerdam, Zederik en Vianen samengewerkt om meer vrouwen enthousiast te maken voor de gemeentepolitiek van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Makkelijk is dat niet.

Van de in totaal 178 kandidaten op de kieslijsten van de diverse partijen zijn in totaal maar 34 vrouw. Niet zelden staan vrouwen op een niet-verkiesbare plek. Christel van 't Pad (PvdA) merkt dat vrouwen terughoudend zijn als het gaat om een plek in de gemeenteraad. "Vrouwen denken te snel dat ze het niet kunnen." Hanneke van der Leun (VVD): "Om een evenwichtige raad te krijgen moeten er meer vrouwen meedoen. Wij zetten ons daar graag voor in, maar hebben daar andere vrouwen bij nodig."

De lijsttrekkers zijn evenwichtiger verdeeld. Van de acht partijen hebben er vier een vrouw als lijsttrekker gekozen. Deze vrouwelijke lijsttrekkers roepen vrouwen uit Vijfheerenlanden nu op om vooral te gaan stemmen op woensdag 21 november. En dan het liefst op een vrouw. Het is bekend dat de opkomst bij het stemmen onder vrouwen meestal lager ligt dan onder mannen. Tirtsa Kamstra (ChristenUnie) vindt het jammer dat vrouwen zo veel minder gaan stemmen. "Vrouwen stemmen liever op een vrouw. Als er dan minder vrouwen gaan stemmen zien we dat terug in het aantal stemmen op vrouwen die lager op de lijst staan. Terwijl die vrouwen met voldoende voorkeursstemmen alsnog in de raad zouden kunnen komen. Zo missen we kansen."

Christa Hendriksen (D66) en Maria de Jong (CDA) sluiten zich volmondig bij hun collega-lijsttrekkers aan. "We hebben nog echt wel een weg te gaan. Ook voor de komende jaren zullen we ons dus blijven inzetten om vrouwen enthousiast te maken voor de lokale politiek. Laat Vijfheerenlanden een gemeente worden waar vrouwen en mannen samen vorm aan geven."