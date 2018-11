Sfeer proeven op de Uilenhof in Gorinchem

GORINCHEM • Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs zijn op woensdag 21 november van harte welkom in de Uilenhof voor een doemiddag.

Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen de leerlingen in groepen drie minilessen volgen in de domeinen Mens & maatschappij, Kunst & cultuur, Talen en Science. Op deze manier wil de school de leerlingen van groep 7 en 8 laten kennismaken met de manier van leren in het voortgezet onderwijs en het onderwijs op de school.

Woensdagavond 21 november organiseert de school we van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in groep 7 en 8. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de opleidingen: Nieuwe Mavo, Havo Junior en natuurlijk krijgen de vernieuwde leerrichting Versnelde Mavo en het Flexrooster ruim aandacht.

Aanmelden voor de doemiddag en/of informatieavond kan via de website www.uilenhof.cvo-av.nl.

Op vrijdag 1 februari 2019 organiseert de Uilenhof van 16.00 tot 20.30 uur een open dag. Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen dan uitgebreid de school bekijken. Op de open dag presenteren alle domeinen van de school zich, is er informatie over De Nieuwe Mavo en het Havo Junior programma en zijn er rondleidingen door leerlingen.