Nieuwe ambulancepost in Papendrecht met gillende sirenes geopend

PAPENDRECHT • Met gillende sirenes is donderdagmiddag de nieuwe ambulancepost aan de Vliedberg in Papendrecht geopend.

Het pand telt twee bouwlagen, een garage met wasplaats, vijf uitrukdeuren, een personeelsverblijf en kleedruimtes en is helemaal voorbereid op de toekomst. "En wat ook belangrijk is, we zitten vlakbij de A15, waardoor we snel kunnen uitrukken", vertelde directeur Hans Janssen van de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid vlak voor de officiële openingshandeling.

De opening werd verricht door directeur Hans Janssen in samenwerking met wethouder Geràldo Janssen van de gemeente Strijen (namens het regionale samenwerkingsverband van omliggende gemeenten) en burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht. Zij knipten een lintje door, waarna de buiten opgestelde ambulance allemaal hun sirenes aanzetten. Dit leidde tot een oorverdovend kabaal.

Groei

Door de jaarlijks stijgende vraag naar ambulancezorg, is de vorige post aan de Kattestaart in Papendrecht de afgelopen jaren gegroeid van twee naar drie ambulances overdag en 's avonds en van twaalf naar 24 medewerkers. De vestiging aan de Kattestaart is daardoor na vijftien jaar te klein geworden. Het is een huurpand dat geen uitbreidingsmogelijkheden had.

Sober en doelmatig

Het nieuwe pand is gebouwd in eigendom. Directeur Hans Janssen noemde dat een mijlpaal; nooit eerder in de geschiedenis van de ambulancezorg is men eigenaar geweest van een post.

"Vaak wordt gezegd dat dergelijke gebouwen sober en doelmatig gebouwd moeten worden", vertelde Geràldo Janssen. "Of het sober is, daar mag iedereen zelf over oordelen. Het is in ieder geval doelmatig. Er is goed omgegaan met het geld van de overheid en de zorgverzekeraars."

Bereikbaarheid

Volgens Janssen leidt de positie van de nieuwe uitrukpost langs de A15 tot een nog betere spreiding van ambulances over de regio. Naast Papendrecht wordt ook Sliedrecht wat sneller bereikbaar. Om daarentegen te voorkomen dat er vanuit Papendrecht langer overgedaan wordt naar de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard, wordt er gebouwd aan een nieuwe satellietpost voor één auto net buiten Streefkerk.

"Zo is snelle ambulancezorg voor de hele Alblasserwaard het best gewaarborgd", meent directeur Janssen. Hij ging tijdens de opening ook kort in op de veranderingen aan de oostzijde van het verzorgingsgebied van de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid. De post Meerkerk zal namelijk komen te vervallen omdat de gemeente Zederik uit het samenwerkingsverband stapt. Zederik fuseert met Vianen en Leerdam en stapt over naar de provincie Utrecht. "Binnenkort is daarover nieuws te melden", verwacht Janssen.