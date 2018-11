Leerlingen Wellantcollege maken politieke keuzes tijdens 'levend kieskompas'

OTTOLAND • Leerlingen van het Wellantcollege in Ottoland hebben donderdagochtend 8 november deelgenomen aan 'levend kieskompas', waarbij ze luisterden naar lokale politici en zich een mening vormden over politieke stellingen.

De school projecteerde diverse stellingen op een groot scherm in de aula. Bij elke stelling mochten de leerlingen in een vak gaan staan dat het best bij hun mening paste, variërend van 'helemaal niet mee eens' of 'mee eens' tot 'helemaal mee eens'. Lokale politici deden ook mee en legden uit waar zij zich sterk voor maken.

Spanningsboog

Docent maatschappijleer Benno van Gils, grotendeels verantwoordelijk voor de organisatie: "Ik was vooraf benieuwd hoe het met de spanningsboog zou gaan. Maar het gaat goed. Het gaat over hun eigen gemeente, dat spreekt de leerlingen aan."

Tweede peiling

De docent concludeert dat het met elkaar nadenken over stellingen zin heeft. "Je zag dat de tweede peiling totaal anders uitpakte dan die voorafgaand aan het programma."

Verschillen

Van Gils zag verschillen tussen de eerste groep, leerlingen uit het vmbo-kader, en de tweede groep, leerlingen uit het vmbo-gl. "In de eerste groep werd voorafgaand aan het nadenken over de stellingen vooral VVD gestemd en stemde niemand ChristenUnie. Na afloop waren er veel meer stemmen voor de ChristenUnie. Bij de tweede groep kreeg de VVD maar een paar stemmen en scoorde de ChristenUnie veel hoger. Ik ben benieuwd naar de oorzaak."