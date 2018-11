Molenbewoners Kinderdijk delen ansichtkaarten uit tegen overtoerisme

KINDERDIJK • De molenbewoners van Kinderdijk zullen op zaterdag 10 november ansichtkaarten uitdelen aan toeristen om te laten weten dat ze in het gebied wonen en dat de overlast van toerisme toeneemt.

De bewoners zijn verontwaardigd dat ze, ondanks beloften, niet betrokken worden bij plannen in het Werelderfgoed Kinderdijk. "Toerisme overkomt ons en heeft grote gevolgen voor ons Werelderfgoed en voor onze leefomgeving."

De ansichtkaarten, met tekst in het Engels, tonen het beroemde panorama van Kinderdijk. Met daarop de tekst (vertaald uit het Engels): "Bedankt voor je bezoek. Wij wonen hier al eeuwen. 600.000 toeristen per jaar, 60 bewoners. Verhouding 10.000 tegen 1. #Overtoerisme."

Ook op andere plekken op deze wereld wordt geklaagd dat het toerisme een aanslag is op de leefomgeving van bewoners. Amsterdam, Venetië, Dubrovnik, Barcelona. In Kinderdijk heeft toerisme ook gevolgen voor de bewoners. Een overvloed aan mensen op en buiten de paden, niet één rondvaartboot maar vier, niet twee bezoekmolens maar drie, openingstijden die worden uitgebreid, parkeeroverlast in het dorp.

Grootste bezwaar

Maar het grootste bezwaar van de bewoners is dat er met hen geen overleg is. Ondanks afspraken daartoe in een bewonersovereenkomst uit 2017 worden ze niet betrokken bij het maken van plannen. In het afgelopen jaar is bijvoorbeeld een nieuwe rondvaartboot gaan varen langs de molens van de Nederwaard. Openingstijden zijn verruimd. Riet wordt gemaaid ten behoeve van fotograferende toeristen. Zonder voorafgaand overleg.

"De directie van de SWEK (Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk) vaart zijn eigen koers, gericht op meer toeristen. Niet op meer kwaliteit met begrip voor de belangen van de molenaars. Terwijl we, ook volgens diezelfde overeenkomst, een wezenlijk onderdeel van het werelderfgoed vormen."

Meer toezicht

Peter Paul Klapwijk, molenbewoner en ook lid van de bewonerscommissie vindt dat de SWEK gehouden moet worden aan de overeenkomst. Hij is kandidaat-raadslid voor Progressief Molenlanden bij de komende verkiezingen. "De gemeente moet meer toezicht houden op de gang van zaken hier. Ook het beleid van de SWEK moet tegen het licht gehouden worden. Wat kan het gebied aan? Moeten we wel zover tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van toeristen? Mag het gebied zoveel aangetast worden? Of moeten we ook kijken naar de waarde en het karakter van het erfgoed en de belangen van de bewoners?"

"Wij denken dat dat nu veel te weinig gebeurt. Kijk maar: De SWEK vraagt om meer parkeerruimte om overlast te voorkomen, maar adverteert wel op de site dat je makkelijk met de auto naar Kinderdijk kunt komen. Zelfs vlak bij de molens kan parkeren. Het moet en kan gewoon anders", aldus Peter Paul Klapwijk.