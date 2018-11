Zussen openen eerste huiskamerrestaurant in regio

LEXMOND • De zussen Willeke en Suzanne Versluis geven het eeuwenoude café De Drie Snoecken in Lexmond een nieuwe bestemming. Het wordt het eerste huiskamerrestaurant in de regio.

Het beeldbepalende historische pand aan de Dorpsstraat heeft een rijke historie. Het wordt al in een akte uit 1636 genoemd. De laatste uitbaters waren Joost en Hetty van Iperen. Sinds 2016 is de oude herberg het woonhuis van Willeke, haar man Simon en hun twee kinderen. Een oude droom van zus Suzanne kwam weer ter sprake: diners organiseren in het rijksmonument. "Twee jaar geleden kwam het te koop", vertelt Suzanne. Ze attendeerde Willeke op de foto's van de makelaar.

Gaaf pand

Toevallig waren Willeke en Simon op zoek naar een groter huis. Maar Lexmond stond niet op hun lijstje. Totdat ze op de foto's zagen hoe prachtig het oude café met woonhuis was opgeknapt. Willeke verwachtte dat Simon nooit naar haar geboortedorp zou willen verhuizen. "Hij komt uit Amsterdam, we woonden toen in Utrecht. Die stad is voor hem al een dorp. Maar toen hij de foto's zag zei hij: 'Dat is wel een heel gaaf pand'." Ze gingen er kijken, werden verliefd. "We hebben het op gevoel gekocht."

Verjaardag

Ondanks de dromen van zus Suzanne hadden Willeke en Simon geen plannen met het café. "Maar we kregen vragen van mensen: kunnen wij bij jullie een verjaardag vieren? En ons burgerlijk huwelijk is hier gesloten, met na afloop een borrel in de tuin. We dachten: hoe leuk zou het zijn als andere mensen hier ook kunnen trouwen." Allerlei ideeën borrelden op.

Feestweek

Willeke: "Vorig jaar tijdens de feestweek hebben we de Thai uit Utrecht uitgenodigd om hier te koken. Mensen konden zich vooraf opgeven. Dat was zo leuk dat we daarna de gemeente belden met de vraag: als we zoiets vaker willen doen, wat is er dan nodig?"

Ze regelden de benodigde papieren en organiseerden een Italiaanse avond. "Met lange tafels, zodat de mensen bij elkaar aanschoven. Op 16 november en 8 december hebben we een vijfgangen-wilddiner." Suzanne: "We huren dan een oud-collega van de Gieser Wildeman in." Willeke: "We werken met verschillende koks, willen elke keer wat anders doen."

Organisatietalent

De oude herberg inspireert beide zussen om te doen waar ze goed in zijn. Willeke is programmamanager bij SNS Bank en beschikt over organisatietalent, Suzanne deed de Middelbare Hotelschool en werkt bij de Gieser Wildeman in Noordeloos. "Ik vind het leuk om het mensen naar de zin te maken", zegt ze. Willeke: "Jij hebt oog voor detail, je ziet alles."

Themadiners

Jarenlang werkte Suzanne in de bediening, sinds ze moeder is van drie jonge kinderen doet ze de boekhouding voor haar werkgever. "Dat is prettig in combinatie met het moederschap, maar het ging weer kriebelen." In De Drie Snoecken mag ze weer zorgen voor prachtig gedekte tafels en goede bediening. Een keer per maand kunnen mensen inschrijven voor een diner met steeds een ander thema. "Er kan van alles: verjaardagen vieren, vergaderen in combinatie met koffie, lunch of diner tot veertig personen."

Familiebrunch

Op 22 november is er een wintersfeermarkt in het dorp. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen in De Drie Snoecken en er wat drinken. Willeke: "Op tweede kerstdag willen we een familiebrunch doen, ook voor kinderen." In de oude slijterij maakten ze een speelkamer voor de jongste gasten. Ze hebben nog meer ideeën. Mogelijk komen er een wijnproeverij, theatervoorstelling, een Valentijnsdiner, een high tea of high wine en een kerstlunch voor bedrijven. "We zeggen tegen mensen: als je een idee hebt, kom ermee!"

http://www.dedriesnoecken.nl