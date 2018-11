Wellantcollege De Bossekamp haalt geld op voor KIKA

OTTOLAND • Petra de Jager en Teus Verhoeven van Team Tundra zijn afgelopen maandag op het Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland langs geweest om een donatie voor KIKA in ontvangst te nemen.

Het afgelopen jaar hadden de leerlingen namelijk geld opgehaald voor een goed doel naar keuze door een markt en een sponsorloop te organiseren.

Directeur Sjaak Kreeft van het Wellantcollege kwam in contact met Team Tundra toen hij op het Havenfestival in Alblasserdam hun kraam zag waar ze geld inzamelden voor KIKA. Al snel werd besproken dat de opbrengst van de liefdadigheidsacties van de school via Team Tundra naar KIKA zou kunnen gaan.

Voordat het bedrag overhandigd werd kregen afgevaardigden van de leerlingen uit verschillende klassen uitleg over wat Team Tundra doet en waarom. Teus en Petra vertelden de leerlingen hoe zij afgelopen winder meededen aan Navigate North, een tocht waarbij ze in zeven dagen tijd van Nederland naar Moermansk en terug zijn gereden in de koudste periode van het jaar. Daarmee hebben ze veel geld ingezameld voor KIKA en Vrienden van Sophia Kinderziekenhuis. Het hele verhaal van Team Tundra is terug te vinden op: www.teamtundra.nl. De leerlingen op hun beurt vertelden hoe zij de markt en de sponsorloop hadden georganiseerd.

Toen was het officiële moment daar dat het bedrag bekend gemaakt zou worden. De kanjers van het Wellantcollege De Bossekamp hadden het prachtige bedrag van 2500 euro opgehaald. "Mooi om te zien dat jongeren zo betrokken zijn bij andere kinderen die niet het geluk hebben om gezond en blij naar school te gaan", reageert Teus Verhoeven. "Door deze schenking kan er weer meer onderzoek gedaan worden om kinderen met kanker te genezen en wellicht in de toekomst deze verschrikkelijke ziekte uit te bannen."