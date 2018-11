Raad Zederik: geld dorpshuis Brandpunt moet er komen

NIEUWLAND • Wethouder Arie Donker kreeg van de Zederikse raad maandag een duidelijke boodschap mee: het verzoek om een financiële bijdrage van dorpshuis Brandpunt in Nieuwland moet met ja beantwoord worden.

Dorpshuis Brandpunt was door de inzet van het dorp het enige dorpshuis in Nieuwland dat in de economische crisis op eigen benen kwam te staan; uitgangspunt van de gemeente Zederik was destijds dat ook andere dorpshuizen die stap zouden zetten. Maar juist die andere dorpshuizen kregen de afgelopen jaren forse financiële steun vanuit de gemeente.

Vandaar dat Stichting Dorpshuis Nieuwland anderhalf jaar geleden aanklopte om voor een forse opknapbeurt van het pand om een bijdrage bij het gemeentebestuur aanklopte. Uiteindelijk bleek in de loop van dit jaar dat herindelingspartners Vianen en Leerdam geen toestemming wilden geven voor deze bijdrage.

Gestraft

Dat was al eerder in de Zederikse raad op tafel gekomen, maar wethouder Arie Donker had aangegeven toch nog een poging te wagen om een oplossing te vinden. Maandagavond lag een raadsinformatiebrief op tafel waarin hij aangaf dat dat niet gelukt was. De partijen waren unaniem zeer teleurgesteld.

Marieke van der Spek (CDA): "Waarom wordt Stichting Dorpshuis Nieuwland, na al hun inspanningen, nu gestraft? Willen we dat het verdwijnt? Dit is respectloos tegenover hen en heel Nieuwland." En Edwin Weijgertze (SGP): "Ik vind dat Nieuwland en het bestuur van de stichting hierdoor in hun hemd staan. Het is heel pijnlijk dat juist dit dossier is blijven liggen."

Provincies

Wethouder Arie Donker stelde dat het college tekort is geschoten. "Ik ben twee keer op een nee van mijn collega's in Vianen en Leerdam gestuit. Voor de raad van 19 november zullen we hier, zoals u vraagt, een raadsvoorstel van maken."

Wethouder Herman van Santen gaf aan dat dit dossier uiteindelijk bij de provincies Zuid-Holland en Utrecht terecht kan komen. "Als u besluit het geld toe te kennen aan dorpshuis Brandpunt, dan buigen eerst de wethouders van de drie gemeenten zich erover. Komen zij er niet uit, wat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal gebeuren, dan zullen de provincies er een oordeel over vellen."

Geurt Mouthaan