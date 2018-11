CDA onderzoekt respect in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het CDA roept alle inwoners op om mee te denken over hoe men in de nieuwe gemeente Molenlanden respectvoller met elkaar kan omgaan.

Uit onderzoek blijkt dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop ze met elkaar omgaan. CDA Molenlanden deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het 'Hoe respectvol is Molenlanden?' onderzoek op www.cda.nl/respect.

In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in Molenlanden vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan.

Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Molenlanden.

Lijsttrekker Ad van Rees zegt hierover: "Binnen Molenlanden zien we dat veel mensen waarden hechten aan de vertrouwende omgangsvormen en respect voor elkaar, echter zien wij dat het ook hier minder vanzelfsprekend wordt en daarom vragen wij aandacht voor respect."

De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt.