Snoep inpakken goed voor 100.000 euro voor gereformeerde kerk Brandwijk

BRANDWIJK • Al twintig jaar pakken vrijwilligers van de gereformeerde kerk in Brandwijk snoep in, om zo geld voor de kerk bijeen te brengen. Dinsdag werd een bijzondere mijlpaal gevierd: het inpakken heeft in totaal 100.000 euro opgebracht.

Elf miljoen snoepjes. Die duizelingwekkende hoeveelheid snoepgoed gingen door de handen van de inpakkers om de ton te bereiken. "Elke keer ligt er 400 kilo snoep op tafel die wij verwerken", vertellen Gina en Anton Snijders.

Het Brandwijkse echtpaar is al een jaar of coördinator van deze bijzondere manier om geld bijeen te brengen. "Het snoep is afkomstig van Eljo, een bedrijf in IJsselstein. Twintig jaar geleden werd vanuit de kerk gevraagd of we hier snoep voor hen in konden pakken. Het geld was toen bestemd voor de nieuwbouw van verenigingsgebouw De Akker, achter het kerkgebouw. Dat is al jaren geleden afbetaald; nu gaat de opbrengst naar de kerk."

Aanhangwagen

Het 'inpakseizoen' loopt van september tot en met maart. Na zomervakantie staan eerst de Sinterklaas-lekkernijen op het programma; dan volgt de kerst en de daaropvolgende maanden staan in het teken van Pasen.

"Maandag halen we met een aanhangwagen het snoep op. Dinsdagochtend gaan we om kwart voor zeven van start met het inpakken. Zonder decoraties zijn we dan tot het einde van de ochtend bezig. Zijn die er wel, dan loopt het door tot een uur of drie. En we zijn ook altijd wel een uur bezig met schoonmaken. Je kunt je voorstellen dat alles onder de suiker zit."

Taart

Vandaag is de snoep vervangen door taart. De huidige ploeg inpakkers en oud-vrijwilligers schuiven aan om het bereiken van de 100.000 euro te vieren. "We hebben nu een groep van zo'n 25 inpakkers", vertelt Anton Snijders. "Die zijn er bij het inpakken niet allemaal. Meestal gaan we met tussen de vijftien en de twintig mensen aan de slag."

Natuurlijk, de inzet voor het goede doel is één van de drijfveren om urenlang snoepgoed in verpakkingsmateriaal te doen. Maar de onderlinge contacten zijn zeker zo belangrijk, benadrukt het Brandwijkse echtpaar. "Het is altijd gewoon gezellig, er wordt veel met elkaar gekletst. Eén van de vrijwilligster is de 90 al gepasseerd, maar ze komt toch iedere keer meehelpen. Voor sommigen is het echt een uitje."

Vroeg

Meer helpende handen zijn bij het team van inpakkers. Vrijwilligers kunnen via 0184-641708 contact opnemen met Anton en Gina Snijders. "Zelf gaan we ermee door zolang we de gezondheid ervoor hebben. Het contact met de mensen, de gezelligheid, we zouden het niet graag missen." En met een knipoog: "Alleen het vroege opstaan, dat is een nadeel. We staan toch om half zes al naast ons bed."

Geurt Mouthaan