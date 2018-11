Gerald Troost komt naar Hoornaar

HOORNAAR • Gospelartiest Gerald Troost verzorgt op zaterdagavond 24 november een concert in Het Bruisend Hart aan het Dirk IV-plein in Hoornaar.

Gerald Troost heeft al 15 cd's op zijn naam staan en is onlangs in Nashville, Amerika, geweest om daar te werken aan een nieuwe cd. Tijdens het concert in Hoornaar zal uitgever Theo Veldhuis van Uitgeverij Gideon een moment stilstaan bij het feestelijke feit van het verschijnen van Geralds nieuwe boek Tevoorschijn. Het optreden begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie, thee en fris klaar. Na afloop is er gelegenheid voor gezellig naborrelen en kan men, indien gewenst, boeken en/of cd's aanschaffen. De toegang is gratis. Het concert wordt aangeboden door Uitgeverij Gideon en Stichting Eén voor Hoornaar.