Minister Hugo de Jonge in Noordeloos: 'Wetten geven geen zorg'

NOORDELOOS • Minister Hugo de Jonge heeft maandag 5 november voor de CDA College tour een bezoek gebracht aan het dorpshuis in Noordeloos.

Gestart werd met een rondetafelgesprek met diverse mensen uit de zorg. Vervolgens ging een volle zaal, onder leiding van Jan Arie Koorevaar, in gesprek met de minister. Er werd aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder jeugd, nieuwe woon-zorg combinaties en het personeelstekort in de zorg. De minister lichtte de landelijke aanpak op deze thema's toe. Het personeelstekort zou door zij-instromers, betere contracten, opleiding en anders werken gekeerd kunnen worden.

In de jeugdzorg pleit De Jonge voor het werken met een toekomstplan en een mentor. De stimuleringsregeling zou creatieve oplossingen tussen thuis en het verpleeghuis kunnen bevorderen. Ten slotte benadrukte de minister dat in Den Haag nergens een rode knop staat die de werkelijkheid verandert: "Wetten geven geen zorg, dat doen mensen."

Onderlinge aanspreekbaarheid blijft van kracht. Je verschuilen achter de AVG of andere systemen vindt hij klinkklare onzin. Uiteraard werd er ook gesproken over zijn schoenen, Jan Arie nodigde de minister uit om ook af en toe in de klei te gaan staan en overhandigde de minister een paar echte Alblasserwaardse CDA laarzen.

De avond werd afgesloten met een pitch van de lijsttrekkers van Molenlanden en Vijfheerenlanden en een oproep om woensdag 21 november te gaan stemmen. Voor degene die niet aanwezig konden zijn, er is via Facebook een live uitzending gemaakt en deze is terug te kijken op www.facebook.com/CDAmolenlanden.