Laagdrempelige verkiezingsavond in de Lingebolder in Leerdam

LEERDAM • De partijen die in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, organiseren op maandag 12 november een avond voor mensen met een beperking. Tijdens deze avond gaan mensen van verschillende partijen op een eenvoudige manier uitleggen wat hun plannen zijn voor de nieuwe gemeente.

De avond vindt plaats in de Lingebolder (ASVZ) aan de Koningin Emmalaan 84 in Leerdam (restaurant hoofdgebouw) en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Iedereen is welkom. Voor meer informatie: bvos@asvz.nl. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden, ASVZ, Syndion, Reinaerde, Philadelphia en Zorgbeland Zuid-Holland.