Presentatie zevende editie over historie van Meerkerk

MEERKERK • In de Bovezolder te Meerkerk werd maandag 5 november de zevende editie met historische verhalen van en over Meerkerk gepresenteerd.

Dit gebeurde na de lezing door Fons Alkemade over 'Erfgoed van de auto'. Het eerste exemplaar van Historisch Meerkerk 2018 is door voorzitter Wilbert de Jong overhandigd aan Wim den Hartog. Hij is oprichter en lid van het eerste uur van Motor- en Automobielclub MAC Magneet, opgericht 29 april 1947.

Het boekje is voor 5 euro te koop bij Hubo Meerkerk, Nijverheidsstraat 2 te Meerkerk en per email: historischmeerkerk@gmail.com.