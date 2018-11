Verkiezingsavond SGP met Tweede Kamerlid Roelof Bisschop

LEERDAM • SGP Vijfheerenlanden organiseert vrijdag 16 november een verkiezingsavond in gebouw Maranatha in Leerdam, met Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

Naast Bisschop, komen ook Kees Vermaat - nummer 4 op de kieslijst van de SGP - en lijsttrekker Arie Keppel aan het woord. Ze spreken onder meer over het agrarisch beleid en onderwijs op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. Ook zal Kees Vermaat het hebben over jongeren en politiek en hoe dat, vanuit de SGP, vorm zal krijgen binnen de nieuwe gemeente. De avond zal worden afgesloten met een meditatief moment door dominee N. den Ouden. De avond begint om 20:00 uur, iedereen is welkom.