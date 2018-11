Mooie start voor statiegeldactie Eben Haëzerschool in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De hele maand november sparen de leerlingen van de Eben Haëzerschool in Nieuwpoort lege statiegeldflessen (ook bierflesjes en -kratten) voor de situatie in Jemen.

De kinderen zijn zo enthousiast dat ze in vijf dagen al ruim 400 flessen bij elkaar gespaard hebben. De Spar in Nieuwpoort helpt een handje door de lege flessen allemaal in te nemen.

Iedereen in de omgeving die de actie wil ondersteunen, kan uiteraard zijn of haar lege flessen bewaren en bij één van de leerlingen of op school kwijt.