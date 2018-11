Binnenstebuiten: neem voor Molenlanden besluit over landgoed De Hoeken in Hoornaar

HOORNAAR • Initiatiefgroep Binnenstebuiten riep donderdag de Giessenlandse raad op om nog voor de herindeling met Molenwaard een knoop door te hakken over landgoed De Hoeken in Hoornaar. De eerder ondernomen bemiddelingspoging van Bureau Over Morgen verwijst de initiatiefgroep naar de prullenbak.

Dat maakte Joop Hartog, voorzitter van de initiatiefgroep die zich verzet tegen de realisatie van het landgoed, tijdens de informatieavond duidelijk aan de raadsleden. "Wij hebben de begeleiding door Bureau Over Morgen ervaren als een belediging voor onze inzet en betrokkenheid. Voordat er enig gesprek met de procesbegeleider had plaats gevonden lagen opzet, protocol en beoogde uitkomst vast."

Voornaamste pijnpunt: volgens Binnenstebuiten was er geen enkele ruimte voor alternatieven. "Gemeente noch initiatiefnemer hebben ons enige nieuwe informatie geboden, ons voorstel om een deskundigenpanel over natuur-inclusief agrarisch beheer te raadplegen is gesmoord en er heeft geen enkel overleg over alternatieven plaatsgevonden."

Tussenrapportage

Halverwege juli sprak de raad af dat er voor dit proces een tussenrapportage zou volgen op 15 oktober. Volgens Binnenstebuiten is die nooit gekomen. "Wij hebben geen enkele aandrang bespeurd om aan te koersen op rapportage op 15 oktober. Eerder het tegendeel. De motie dateert van 12 juli. Het eerste overleg stond geagendeerd op 19 september. Na een overleg tussen De Leeuw cs en Initiatiefgroep Binnenstebuiten op 24 september heeft, voor zover wij weten, geen enkele bijeenkomst tussen partijen meer plaats gehad. Over een kernvraag die al op 12 juli leefde, financiële onderbouwing van de noodzaak van woningbouw, staat overleg gepland op 6 november."

Wat de initiatiefgroep betreft heeft de Giessenlandse raad de plicht om nog voor de verkiezingen van 21 november een beslissing te nemen over het plan De Hoeken. Dat zou dan tijdens de raadsvergadering van 8 november moeten gebeuren. "Wachten op een advies van Bureau Over Morgen heeft geen zin, omdat dat advies in geen geval een breed gedragen alternatief plan voor De Hoeken zal presenteren."

Na de mededeling van Joop Hartog dat hij niet in zou gaan op inhoudelijke vragen van de raadsleden, namen de partijen zijn inspraak ter kennisgeving aan. Alleen Fractie Esther Renes liet duidelijk merken zich achter het standpunt van Binnenstebuiten te scharen. "Er is geen speld tussen te krijgen."