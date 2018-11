Uitreiking Groene Hart Prijs in stadspodium GO

LEERDAM • Erik van Doorn, lijsttrekker van GroenLinks Vijfheerenlanden, maakt zaterdag 10 november de winnaar bekend van de Groene Hart Prijs.

Dit gebeurt tijdens een middag in stadspodium GO. Van de genomineerde organisaties worden dan de nummers één, twee en drie bekendgemaakt. Het gaat daarbij om de Noordertuin in Leerdam, de duurzaamheidswerkgroep van Kerk aan de Linge en stichting Vitaal Dorp Everdingen. Aanvang is 15:00 uur.