CDA Vijfheerenlanden bezoekt alle weekmarkten

VIJFHEERENLANDEN • De komende twee weken tot en met de verkiezingen van 21 november staat CDA Vijfheerenlanden op alle weekmarkten met een marktkraam.

Alle inwoners van de kernen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn dan welkom om over het verkiezingsprogramma in gesprek te gaan met de lijsttrekker Maria de Jong-Middelkoop en andere kandidaten van de lijst van CDA Vijfheerenlanden.

CDA Vijfheerenlanden wil 1% van het budget van de nieuwe gemeente (ruim 1 miljoen euro per jaar) reserveren voor initiatieven van burgers in een wijk en in een dorp. De partij wil weten welke initiatieven in een wijk of dorp belangrijk zijn om te ondersteunen en/of te behouden.