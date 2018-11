VVD on Tour in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het kandidatenteam van VVD Molenlanden gaat op de zaterdagen 10 en 17 november een toer maken langs de twintig kernen in Molenlanden. Het doel van de toer is het peilen van de dertien ambities van VVD Molenlanden. VVD on Tour vindt plaats in een Biodiesel Touringcar.

Tijdens VVD on Tour langs de twintig kernen zullen de eerste negen kandidaten van VVD Molenlanden een peiling houden van de ambities die de partij heeft. De VVD heeft dertien ambities voor de nieuwe gemeente. Inwoners zullen gevraagd worden aan te geven wat zij de belangrijkste ambitie vinden. Tijdens de Fokveedag bleek dat dit niet makkelijk is. Vaak werd aangegeven, dat het moeilijk kiezen was, omdat men vond er meerdere belangrijke ambities waren. Onder de deelnemers wordt aan het einde van de beide dagen van VVD on Tour een taart van 'Smullen met Annemieke' uit Hoornaar verloot.

VVD on Tour vindt plaats met een Biodiesel Touringcar. Deze bus heeft een gereduceerde CO2-uitstoot, doordat biodiesel geproduceerd wordt op basis van plantaardige oliën.

Op 10 november bezoekt de VVD kernen in Molenlanden Zuid en Oost en op 17 november in Molenlanden West en Noord. Op de website van VVD Molenlanden is voor beide dagen van VVD on Tour een overzicht te vinden met de stopplaatsen van de VVD-bus: www.vvdmolenlanden.nl.