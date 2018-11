Twee Kamerleden van D66 voeren campagne op Viaanse Lijnbaan

VIANEN • Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Matthijs Sienot van D66 waren zondag aanwezig op de Viaanse Lijnbaan om haar afdeling Vijfheerenlanden te helpen met de campagne. De vrijstelling van openingstijden van winkels is namelijk een belangrijk punt voor de partij.

Jan Paternotte zegt hier het volgende over: "D66 vindt dat ondernemers en winkeliers zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij hun winkel openen. Wat D66 betreft kiezen we voor deze vrijheid. Dat is de beste methode om van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een bruisende, gezellige en levende gemeente te maken."