Laatste kaarten voor slotdebat verkiezingen Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Er zijn nog zo'n 40 (gratis) kaarten beschikbaar voor het bijwonen van het politiek slotdebat met de acht lijsttrekkers die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden.

Dit debat is op woensdag 14 november van 20.00 tot 21.30 uur in Theater Helsdingen in Vianen, precies een week voordat er gestemd kan worden.

Onder leiding van professionele presentatoren Bas van Werven (BNR Nieuwsradio) en Maaike Timmerman (Goedemorgen Nederland) krijgen de politici vragen van inwoners voorgelegd en gaan zij met elkaar in discussie.

Belangstellenden om gratis naar het debat te gaan kunnen een mail sturen naar info@lichtopvianen.nl.