Meldpunt Progressief Molenlanden over woningnood

MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden opent in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november een meldpunt over woningnood.

Betaalbare woningen zijn namelijk schaars in Molenlanden, stelt de partij. "Veel van onze jongeren gaan ergens studeren, maar kunnen na hun studie nauwelijks meer hier, in Molenlanden, terecht. Dat is uiteindelijk rampzalig voor de leefbaarheid in de gemeente."

Om aandacht te vragen voor deze veelal verborgen woningnood opent Progressief Molenlanden het meldpunt 'Ik-kan-niet-aan-een-betaalbare-woning-komen'. Want geen jongeren zijn geen kinderen, en geen kinderen zijn geen scholen. En daardoor is er geen middenstand en heeft het verenigingsleven het moeilijk.

"We zitten in een fantastisch gebied", zegt Progressief Molenlanden, "maar we moeten die trend keren en actief betaalbaar gaan bouwen. Gevarieerd in prijsklassen en gemixt, zodat we geen goudkusten en verpauperde straten krijgen. Tegen de vergrijzing. Duurzaam, zodat je energierekening omlaag gaat in plaats van omhoog. Toekomstbestendig en passend bij onze landelijke polder.

Meldpunt per mail

Progressief Molenlanden wil graag van de inwoners van de nieuwe gemeente horen wat voor huis ze zoeken, om samen een vuist te maken voor een goede woning in een fijne wijk. Meldingen kunnen gedaan worden bij progressiefmolenlanden@progressiefmolenlanden.nl.