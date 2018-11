Signalerend huisbezoek eerste verkiezingsbelofte in Molenlanden

MOLENLANDEN • PCOB-Giessenlanden heeft in de afgelopen week een politiek forum georganiseerd, waaraan zes politieke partijen hebben deelgenomen.

Het was volgens de aanwezigen een goed debat in de zin dat er veel vragen vanuit de zaal kwamen. Er leeft heel veel bij de senioren, vooral de wens om te behouden wat er is in Giessenlanden, zoals het signalerend huisbezoek bij mensen van 75 jaar en ouder.

De reactie op die wens kwam er duidelijk. Het signalerend huisbezoek blijft behouden voor Giessenlanden en wordt heringevoerd voor de inwoners van Molenwaard. Het signaleren huisbezoek voor Molenlanden werd daarmee de eerste verkiezingsbelofte in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november.

Opvallend aan het PCOB-debat in Giessenburg was dat alle forumleden uit Molenwaard kwamen. Alleen een afvaardiging van de partij van Jezus Leeft ontbrak bij deze avond.