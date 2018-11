Cees Spek uit Lexmond ereburger in Roemenië

LEXMOND • Te midden van familieleden en tientallen betrokkenen bij de Stichting 'Vrienden van Roemenië' Lexmond & Hei-en Boeicop ontving Cees Spek (75) in Roemenië het ereburgerschap van het stadje Hudesti. Een unieke maar welverdiende onderscheiding die hem ten deel viel bij zijn vertrek uit de stichting.

Cees Spek uit Lexmond, die vanaf het eerste uur voorzitter is, had eerder dit jaar aangegeven zich terug te willen trekken uit het stichtingsbestuur. Een besluit dat uiteraard werd gerespecteerd maar wel het einde betekende van de vele goederentransporten naar het projectgebied waarvoor hij bijna dagelijks op pad was. Bergen werk heeft hij verzet. Het was een complete verrassing toen hij bij zijn laatste reis zoveel bekenden zag vanuit de Roemeense en Nederlandse stichting om zijn benoeming tot ereburger van Hudesti bij te wonen.

Burgemeester Viorel Atomei overhandigde hem een bijbehorende medaille en oorkonde voor zijn bijzondere inzet gedurende al die jaren. Spek, geëmotioneerd en sprakeloos door zoveel eerbetoon, verklaarde later: "Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk samen met zoveel anderen heb mogen doen, maar er is nu een tijd aangebroken dat ik andere keuzes moet maken."

Zo'n twintig jaar geleden raakte hij betrokken bij het opzetten van de stichting in het uiterste noordoosten van Roemenië, een gebied waar de armoede onvoorstelbaar groot was.

Spek gaat het rustiger aan doen, maar blijft ongetwijfeld de ontwikkelingen van het projectwerk nauwgezet volgen. De maaltijdvoorziening Meals on Wheels blijft doorgaan, het goederenvervoer ten behoeve van de bevoorrading van de winkeltjes wordt in afgeslankte vorm voortgezet.