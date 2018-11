Glasfabriek in Leerdam maakt grote indruk op VVD-politici

LEERDAM • De herindeling van Vijfheerenlanden raakt de bedrijven op meerdere terreinen, mede ook door de provinciewijzing. Zo heeft de glasfabriek in Leerdam altijd nauwe contacten gehad met de Zuid-Hollandse omgevingsdienst, wat over gaat naar de Utrechtse. Reden genoeg voor (kandidaat) raadsleden van de VVD uit Leerdam, Zederik en Vianen en enkele Utrechtse statenleden om dit bedrijf nader leren kennen.

Op de Libbey locatie fabriek Royal Leerdam kregen ze 1 november een rondleiding van Marten van der Zee, VP Supply Chain EMEA/AP, Raymond Walhof (plant manager) en Erik Kemkes( QA EH&S Manager). De vestiging in Leerdam bestaat al meer dan 140 jaar en maakt jaarlijks 120 miljoen glazen. De fabriek is een grote banenmotor voor de regio.

Van VVD-zijde bestond de delegatie uit de Utrechtse Statenleden Baerte de Brey, Roelof te Velde en de gemeentelijke VVD-kandidaten Huib Zevenhuizen, Dick Barelds, Nald Rietbergen, Bart de Jong en lijsttrekker Hanneke van der Leun-Schout.

Innovatie

De delegatie was met name onder de indruk van de innovatie die de Leerdamse fabriek met de technologische verandering in de oventechniek heeft bewerkstelligd. Hierdoor hebben ze een besparing van minimaal 45% op het gasverbruik (en dus CO2 uitstoot) gerealiseerd. Het bedrijf investeert voortdurend in procesoptimalisatie en energie-efficiëntie. Een uitgebreide toelichting op alle techniek en zelfs via een camera mee kunnen kijken in het glasbad in de oven heeft de VVD-ers geïmponeerd.

Duurzaamheid is één van de thema's waar ook de politiek mee bezig is en dit bezoek heeft zowel de politici als Libbey geïnspireerd om eens verder na te denken over het gebruik van de restwarmte. De VVD-ers vroegen zich af of hiervan een deel van de huizen in Leerdam mee verwarmen zouden kunnen worden.

Verder is er uitvoerig gesproken over logistieke zaken rondom de fabriek, die de VVD delegatie meeneemt naar het werkbezoek dat de Minister van Verkeer en Waterstaat op 10 november aan Vijfheerenlanden brengt. Beide partijen kijken terug op een geslaagd werkbezoek en verwachten dat dit zeker nog een vervolg gaat krijgen na de verkiezingen.