College Giessenlanden wil armlastig GiessenlandenNet helpen

GIESSENLANDEN • Het gemeentebestuur van Giessenlanden wil extra geld stoppen in GiessenlandenNet.

Het glasvezelnetwerk in Giessenlanden is duurder dan gedacht. Tenminste, de eerste jaren gaat er meer geld uit dan dat er binnen komt. Dat heeft te maken met kosten die op korte termijn afbetaald moeten worden en inkomsten die pas na elf jaar groter worden dan de uitgaven.

Het college van Giessenlanden is bereid om 750.000 euro extra beschikbaar te stellen, zodat GiessenlandenNet aan haar verplichtingen kan voldoen. Ook is het gemeentebestuur bereid om een al verstrekte lening een langere looptijd te gunnen.

De gemeenteraad van Giessenlanden neemt op donderdag 8 november een besluit over dit voorstel. De ChristenUnie heeft zich op voorhand tegen het plan gekeerd. De partij vindt dat er eerst een onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau moet komen en dan pas besluitvorming.

Financieel onderzoek

"Een grondige financiële analyse ontbreekt. Wij vinden het cruciaal dat zo'n onderzoek er alsnog komt. Zonder een dergelijk advies van een registeraccount vinden we het voorstel ondermaats en niet rijp voor besluitvorming", aldus CU-fractievoorzitter Aart Schalk.

De ChristenUnie deelt de zorgen over de financiële situatie van de stichting en de gelijknamige bv die in Giessenlanden de aanleg van glasvezel heeft gerealiseerd. Maar de manier waarop de gemeente nu te werk gaat, vindt de CU niet grondig genoeg.

Ziekenboeg

"Bij een bankinstelling zou GiessenlandenNet direct na het niet betalen van de renteverplichtingen en het verzoek om de financiering te verruimen in de ziekenboeg zijn opgenomen. De bank zou onmiddellijk een onderzoek starten. Ook als gemeente behoren we dit te doen", aldus Schalk, die in zijn werkzame jaren bankdirecteur is geweest.

In Giessenlanden doet 36 procent van de bevolking mee aan het glasvezelnetwerk. Er was minimaal 30 procent nodig om het project te laten slagen.