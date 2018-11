Verlichte proeverijenroute in Vijfheerenlanden in 2019

VIJFHEERENLANDEN • Van eind januari tot half februari wordt in de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden een verlichte proeverijenroute gehouden.

De eerste boerenbedrijven en woonboerderijen uit Leerdam, Lexmond, Leerbroek en Hei- en Boeicop hebben al toegezegd de voorgevel van hun boerderij aan te gaan lichten. Boerderijen kunnen zich nog trouwens de hele maand november aanmelden om mee te doen.

Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden organiseert deze lichtroute vanwege haar 20-jarig bestaan en vanwege de nieuwe gemeente. Op deze manier wil ze de bewoners van de provincie Utrecht met de diverse nieuwe kernen met elkaar kennis te laten maken. Behalve dat negen avonden het licht wordt gezet op de historische boerderijen en de boerenbedrijvigheid, zullen waar mogelijk kleine proeverijen op de boerderijen zijn. De verlichte proeverijenroute wordt daarmee een ontdekkingstocht over het platteland.

Aanmelden

Wie meer wil weten of zich als deelnemer wil aanmelden voor de route, kan contact opnemen met Lyanne de Laat van Boerderij en Erf via 06-30013037 of info@verlichteproeverijen.nl. De lampen voor het aanlichten worden in bruikleen gegeven. Bij deze route verschijnt een boekje met beschrijvingen van de aangelichte adressen, een activiteitenoverzicht, posters, flyers en is het geheel via de Facebook-pagina te volgen.