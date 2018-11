SGP Vijfheerenlanden gaat langs bij Leerdamse brandweerpost

LEERDAM • SGP Vijfheerenlanden bezocht woensdag de brandweerpost in Leerdam.

Tijdens het werkbezoek werden de SGP-ers geïnformeerd over het werk van de brandweermensen, maar kregen ze ook de zorgen van de post te horen. Door met name verkeersperikelen zijn aanrijtijden naar kazerne en vervolgens naar een brand best lang. Maar ook de beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers en professionals en de grote opgave om woningen en bedrijven brandproof te maken zijn belangrijke thema's.