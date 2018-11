ChristenUnie Vijfheerenlanden lanceert eigen magazine

VIJFHEERENLANDEN • De kracht van samen. Dat is de titel van het magazine dat ChristenUnie Vijfheerenlanden in de aanloop naar de herindelingsverkiezingen uitgebracht heeft.

Lijsttrekker Tirtsa Kamstra: "Ik ben trots als ik door dit mooie magazine heen blader en zie wat een mooie mensen wij in onze gemeente hebben. Mensen die zich op allerlei manieren inzetten en hun steentje bijdragen."

Op 1 januari worden de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de gemeente Vijfheerenlanden. Een gemeente die in totaal vijftien dorpen en steden gaat tellen. "Of het nu over Ameide of Zijderveld, over Vianen of Kedichem gaat: ze zijn allemaal anders en hebben een eigen identiteit. Juist de eigenheid en de identiteit zorgen dat je je ergens thuis voelt en erbij wilt horen", aldus ChristenUnie Vijfheerenlanden. In dit magazine vertellen mensen van binnen en buiten de ChristenUnie hoe zij hun eigen omgeving een beetje beter willen maken.

Kamstra: "Dit magazine laat op een laagdrempelige manier zien wat ons motiveert om in de lokale politiek actief te zijn. Het is toegankelijk geschreven en makkelijk leesbaar. En we gaan graag over deze verhalen in gesprek. We gaan ons vol energie inzetten om van Vijfheerenlanden een plek te maken waar iedereen meetelt en meedoet."

Een van de eerste exemplaren is donderdagavond 1 november aangeboden aan burgemeester Wim Groeneweg van Vianen. Het magazine wordt in een oplage van 10.000 stuks huis-aan-huis verspreid in de Vijfheerenlanden. Digitaal lezen kan op de website www.vijfheerenlanden.christenunie.nl.