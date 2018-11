'Buitendienst Molenlanden gaat werken met koppels per dorp'

BLESKENSGRAAF • De buitendienst van de nieuw te vormen gemeente Molenlanden krijgt straks de beschikking over twee werven en zeven 'steunplekken'. De reistijd die de verdeling over negen locaties tot gevolg heeft, vormde woensdag tijdens de raadsvergadering aanleiding voor vragen.

Op dit moment zijn de buitendiensten van de twee gemeenten verdeeld over drie locaties: twee in Molenwaard en één in Giessenlanden.

Koppels

Wethouder Harmen Akkerman legde uit: "De buitendienst is van plan te gaan werken met koppels per dorp. Dat koppel is er dan voor alles wat er speelt in dat dorp, op hun werkterrein. We gaan dus niet eerst een aantal schoffelaars sturen en dan mensen om stoeptegels recht te leggen."

Trots

Akkerman verwacht dat het op deze manier verantwoordelijk laten zijn van buitendienstmedewerkers zal bijdragen aan trots op het dorp. "De manier waarop de medewerkers erover hebben nagedacht, geeft ons het vertrouwen dat het gaat leiden tot goede resultaten."

Reistijd

Akkerman erkende dat reistijd belangrijk is. "Het is de bedoeling dat men vanaf de locatie naar de werkplek rijdt. Dus reistijd is er altijd. Vandaar dat we komen tot twee werven."

De raad ging unaniem akkoord met de keuze voor de twee werven, in Bleskensgraaf en Noordeloos, en steunplekken in zeven kernen. Wel onder het voorbehoud dat de bijzondere ondernemingsraad (bor) een positief advies zal uitbrengen.

Ondernemingsraad

Herman van de Water (CDA) vroeg zich in verband daarmee af: "Stel dat de bor met een afwijkende conclusie komt, komt het voorstel dan terug in de raad?" Hij kreeg bijval van andere raadsleden. Esther Renes: "Waarom is dit voorstel niet op de agenda van de volgende gezamenlijke vergadering gezet, omdat de bor half november een besluit neemt?"

Akkerman: "Omdat we in deze hectische tijden niet het risico willen lopen dat we een aantal maanden zouden moeten wachten. Als het overleg met de bor effect heeft op ons besluit, komen we bij u terug. We verwachten geen spannende dingen."

Zeven steunpunten

De steunpunten, ook wel 'koffielocaties' genoemd, komen in de volgende dorpen: Streefkerk (bestaand), Oud-Alblas (bestaand), Wijngaarden (bestaand), Nieuw-Lekkerland (nieuw), Groot-Ammers (nieuw), Giessenburg (nieuw: verplaatsing huidige plek) en Arkel (nieuw: verplaatsing huidige plek).

Joke Stravers van Gemeentebelangen wilde weten waarom de steunpunten langs de rand van de gemeente liggen. "Waarom niet meer in het midden? Vragen we van medewerkers dat ze starten op een bepaalde locatie of dicht bij huis? Dit in verband met de reistijd."

Akkerman: "Dat was een afweging. Het gaat om locaties die beschikbaar zijn of gemaakt kunnen worden. De beide werven liggen wel in het middengebied. Per saldo levert dit een efficiënt beeld op, met name voor de reistijd."

Werkwijze

Arco Bikker (Gemeentebelangen) wilde nog iets meer uitleg over de werkwijze. "De medewerkers starten op een van de twee hoofdlocaties. Maar wat als je in Nieuwpoort woont en eerst naar Noordeloos moet om vervolgens in Nieuwpoort met je werk te beginnen?"

Akkerman: "In principe beginnen de mannen vanaf een van beide werven. Dat is geen wet van Meden en Perzen, maar daar is voor gekozen omdat je altijd materiaal nodig hebt om mee te werken. Natuurlijk kun je je voorstellen dat ze op een morgen de afspraak maken: je neemt de bus mee naar huis en komt niet eerst naar de werf. Maar in principe wordt gewerkt vanaf een van de twee werven."

Geen bezwaren

Gevraagd naar de mening van de medewerkers vertelde de wethouder: "Er zijn geen bezwaren tegen het plan, wel voorkeuren. Dit voorstel is met name afkomstig van de buitendienst, ze hebben eraan meegewerkt, dit is echt hun stuk. Natuurlijk is er een keuze van het college, maar de buitendienst heeft er met hart en ziel aan gewerkt."

De organisatie wil medewerkers verbinden aan een bepaald werkgebied, waar ze aanspreekbaar zijn voor inwoners. Inwoners van een gebied zien dan vertrouwde gezichten.