Raadsleden en natuurorganisaties willen duidelijkheid over Slingelandse Plassen

BLESKENSGRAAF • De Natuur- en Vogelwacht 'de Alblasserwaard' (NVWA), Den Hâneker en raadsleden hadden woensdag tijdens de raadsvergadering van Giessenlanden en Molenwaard veel vragen over de toekomst van de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

Sinds 1 maart zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden eigenaar van de Slingelandse Plassen. Vanaf 2019 gaat Molenlanden het gebied ook zelf beheren. Diverse partijen hebben zich opgeworpen om bij te dragen aan beheer en onderhoud. Bij monde van Jacques Verhagen vroegen de NVWA en Den Hâneker om duidelijkheid over het gemeentelijk beleid.

Geen terugkoppeling

Verhagen vertelde de raadsleden: "Een aantal ondernemers en maatschappelijke organisaties onder de naam 'Consortium Slingelandse Plasssen' bogen zich over een duurzame invulling van het gebied. Jos van Oosten kwam namens het consortium met een aantal ideeën, maar terugkoppeling vond helaas nimmer plaats."

Offerte

Het consortium legde in februari 2016 een offerte neer voor het beheer, maar kreeg daarop formeel nooit een reactie, aldus Verhagen. "Die offerte is door beide raden omarmd. Onze vraag aan u is om dat nogmaals te doen en onze offerte te honoreren, zodat de partijen met elkaar voor het gebied kunnen zorgen. Er is ons door een ambtenaar gezegd dat de uitvoering bij een aannemer wordt neergelegd."

"Staatsbosbeheer, schaapherder Huug Hagoort, de hengelsportvereniging, de wildbeheereenheid, Den Haneker en de NVWA vonden elkaar. Zonder dat de gemeente open kaart speelt over waar het naartoe gaat. Betrokken burgers worden gepasseerd. Onze oproep: laat samenwerkende partijen het beheer van het gebied uitvoeren."

Onderhoudsplan

Wethouder Kees Boender vertelde de raad: "De heer Verhagen en ik hebben een aantal keren contact gehad. Er is overleg gaande, met de partijen die hij noemde. Er wordt gewerkt aan een onderhouds- en beheerplan. Volgende maand is het klaar en komt het op de collegetafel. Er is geen keuze voor een aannemer gemaakt. Er is gezegd: in ruime mate wordt ruimte geschapen voor vrijwilligers om medewerking te verlenen, ook mensen met een beperking willen we er een positie in geven. En: we moeten nagaan in hoeverre het nodig is er een aannemer bij te betrekken."

Raad informeren

Boender beloofde dat het college met een plan van aanpak zal komen en de raad daarover zal informeren. "Over dat plan willen we voor de raad een presentatie geven en in gesprek komen."

Johan de Kruijk: : Is het de intentie van het college dat een maatschappelijke partij de grote kanshebber is om straks het beheer en onderhoud uit te gaan voeren?" Boender: "Ja."

Zwemmen

Eric Spaans (PvdA) wilde weten of er straks ook nog gezwommen kan worden in het gebied. "Tijdens een informatieavond voor inwoners is begin oktober de mededeling gedaan dat de zwemfunctie vrijwel beëindigd zal worden. Klopt het dat de zwemfunctie erg beperkt wordt, terwijl de raad die wil behouden?"

Blauwalg

Boender: "Als je zou besluiten om de zwemwaterfunctie te behouden zoals die is, zul je drastische maatregelen moeten nemen tegen blauwalg. Dat zou veel geld kosten." De wethouder stelde voor: "Laten we de definitieve gegevens meenemen in het plan dat op tafel komt en dat we op een informatieavond met elkaar zullen bespreken."

Spaans benadrukte: "Laten we afspreken dat we gaan proberen het op te lossen. De indruk die gewekt wordt is: het is gewoon te duur, klaar. Laten we er veel onderzoek naar doen, ons best doen om die zwemfunctie zo lang als mogelijk is te behouden."