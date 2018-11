Raden kiezen gemeentehuis Hoornaar als tijdelijke vergaderlocatie

BLESKENSGRAAF • De gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard kozen woensdag 31 oktober het gemeentehuis in Hoornaar als tijdelijke vergaderlocatie voor de raad van Molenlanden.

Het besluit is unaniem genomen. Er is een tijdelijke plek nodig omdat de locatie in Bleskensgraaf eerst verbouwd moet worden.

In mei dit jaar kozen de raden van Molenwaard en Giessenlanden De Spil in Bleskensgraaf voor de huisvesting van collegeleden, medewerkers en raadsvergaderingen. Op een kavel achter De Spil komt nieuwbouw. De verwachting is dat de nieuwbouw en verbouwing medio 2021 gereed zullen zijn.

Voor- en nadelen

De raden lieten voor tijdelijke huisvesting twee opties onderzoeken: zalencentrum het Bruisend Hart in Hoornaar en de raadzaal in het gemeentehuis van Hoornaar. Een voordeel van het Bruisend Hart is de grotere ruimte, maar nadeel is de onzekere internetverbinding en er is geen beelduitzending mogelijk.

Voordelen van het gemeentehuis Hoornaar zijn onder andere: geen huurkosten en er is op vrij korte termijn beelduitzending mogelijk. Ook is de ict-verbinding stabiel. Nadeel is de krappe ruimte.

Goedkoper

Vergaderen in het Giessenlandse gemeentehuis is goedkoper. Bij keuze voor het Bruisend Hart zou Molenlanden 119.780 euro moeten betalen, gebruik van het gemeentehuis in Hoornaar kost 96.230 euro (beide tot en met mei 2021). De aanschaf van audiovisuele middelen wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Beetje verbouwd

Overigens moet Molenlanden in januari en februari sowieso gebruik maken van het Bruisend Hart, want de raadzaal in het gemeentehuis van Hoornaar moet een beetje verbouwd worden.

Lange tijdspanne

Corné Egas (SGP) vond dat het 'ook emotionele waarde heeft om een bestaand gemeentehuis te gebruiken'. "Dat mag wat ons betreft ook meespelen", aldus Egas. Hij vroeg zich wel af: "Voltooiing van de permanente locatie is 2,5 jaar verder, dat is wel een lange tijdspanne. Vooral voor het deel van de bevolking dat aan de westkant woont graag spoed voor de locatie De Spil. Ik denk dat het geen 2,5 jaar hoeft te duren."

Al gauw

Burgemeester Dirk van der Borg: "U moet beseffen: 2019 is het al heel gauw. We zullen het jaar 2019 denk ik nodig hebben om de verdere voorbereiding te treffen voor de herhuisvesting, overeenkomstig de afspraken die we hierover gemaakt hebben. Op zijn vroegst zal er eind 2019 gebouwd kunnen worden. Dus je zit al heel gauw in 2020."

Groot scherm

Bert Moret (VVD) vroeg hij zich af of het een goed idee zou zijn om een groot tv-scherm op te hangen in een ruimte buiten de raadzaal in Hoornaar. "Want het aantal plaatsen op de publieke tribune is wel erg gering. Als er meer mensen zijn die een vergadering willen bijwonen, moet je in de hal voorzieningen treffen. En is er een ringleiding in de kosten opgenomen?"

Goed idee

Van der Borg: "Er worden optimale geluidsvoorzieningen getroffen. Maar er is nog geen rekening gehouden met een ringleiding. Dat zou wel goed zijn." Over een groot beeldscherm voor mensen die de vergadering willen bijwonen en niet meer op de publieke tribune passen zei hij: "Het is goed om te bekijken of we zo'n scherm kunnen realiseren."

Geen nut

Esther Renes en Johan de Kruijk waren kritisch over camera's. Renes vindt het vreemd dat er van de raadsvergaderingen straks beeldopnamen gemaakt gaan worden. "Terwijl we de verslaglegging hebben wegbezuinigd. We krijgen nog slechts besluitenlijsten. Dan gaan we wel aan beeldverslagen doen. Ik zie er het nut niet zo van in."

Van der Borg: "Daar gaat de nieuwe raad straks over, op welke wijze dat vorm en inhoud te geven."

Veel geld

Johan de Kruijk vond camera's noch verbouwen een goed idee. "Hoe erg is het als je de eerste twee jaar geen beeld hebt? Dat scheelt veel geld. En ik heb wat moeite met die verbouwing in Hoornaar; binnen twee jaar moet het weer afgebroken worden. Hoe duurzaam is dat dan?"