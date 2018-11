CDA Vijfheerenlanden lanceert visueel verkiezingsprogramma

VIJFHEERENLANDEN • CDA Vijfheerenlanden heeft een visueel verkiezingsprogramma gemaakt: een 'Praatplaat', een getekende versie van het verkiezingsprogramma.

Hiermee willen zij op een eenvoudige manier de speerpunten uit het programma laten zien. De plaat is bedoeld voor iedereen en ook geschikt voor mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen of voor mensen die moeite hebben met lezen.

Maria de Jong-Middelkoop: "CDA Vijfheerenlanden heeft ook een officieel verkiezingsprogramma, maar als je onze speerpunten daaruit wilt halen moet je best veel lezen. Met ons visuele programma kun je in één oogopslag zien wat onze speerpunten zijn."

CDA Vijfheerenlanden hoopt dat de eenvoudige weergave van haar speerpunten wordt gewaardeerd. Het visuele verkiezingsprogramma is te vinden op de Facebookpagina van CDA Vijfheerenlanden en op de website: https://www.cdavijfheerenlanden.nl/programma/. Op verzoek kan de praatplaat ook per mail worden toegestuurd, neem dan contact op met info@cdavijfheerenlanden.nl.

CDA Vijfheerenlanden zal ook nog haar programma in vogelvlucht als animatie gaan lanceren in de weken voor 21 november. Door het verkiezingsprogramma in verschillende verschijningsvormen aan te bieden, hoopt het CDA meer mensen te betrekken bij de lokale politiek.