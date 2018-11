Burgemeester Van der Borg plaatst eerste steen voor plan 'De Rede'

LANGERAK/NIEUWPOORT • Nog geen jaar na de start verkoop van het nieuwbouwplan 'De Rede', aan de rand van Nieuwpoort en Langerak, was het afgelopen woensdag al feest op de bouwplaats.

Burgemeester Van der Borg kwam namelijk de symbolische eerste steen plaatsen voor het appartementengebouw. Deze starthandeling van de bouw werd bijgewoond door de kopers en hun familieleden, medewerkers van ontwikkelaar/bouwer Blokland bouwpartners en medewerkers van Kooyman Eigen Huis.

Na het welkomstwoord van projectleider Arie Huisman van Blokland Bouwpartners, was het aan de burgemeester om het eerste element van de liftschacht te plaatsen en te lijmen. Met een klein beetje hulp van een van de bouwvakkers bleek dat geen probleem voor de burgemeester. Daarna vertrok het gezelschap naar Het Arsenaal in Nieuwpoort om het glas te heffen op een voorspoedige bouw en veel woonplezier in de toekomst.

Burgemeester Van der Borg benadrukte het belang van een dergelijk appartementengebouw voor deze dorpen. "Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Een appartementengebouw als dit, maakt dat mogelijk", aldus van der Borg.

Arie Huisman vertelt ons dat 'De Rede' een modern gebouw wordt met veertien ruime, lichte appartementen, met een flinke buitenruimte. "Omdat ze ontworpen zijn voor met name de senioren, maken we alle appartementen levensloopbestendig. Op de begane grond wordt er naast de bergingen ook een aparte e-bike stalling gemaakt. Er zijn nog slechts twee appartementen te koop", laat Arie weten. Wie interesse heeft, kan terecht bij Kooyman Eigen Huis voor meer informatie.