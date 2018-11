Nieuwe dienstregeling ov in Vijfheerenlanden start 9 december

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden is pas op 1 januari 2019 een feit, maar het openbaar vervoer in het gebied verandert wel al vanaf vrijdag 9 december. Dan gaat de nieuwe dienstregeling alvast in. Vervoerder U-OV gaat deze uitvoeren in opdracht van provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Dit blijkt uit het vervoerplan voor Vijfheerenlanden dat is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht. Het nieuwe vervoerplan is nodig omdat twee van drie gemeenten die opgaan in Vijfheerenlanden, Leerdam en Zederik, nu nog in de provincie Zuid-Holland liggen en dus onder een andere concessie voor het openbaar vervoer vallen. Vianen ligt nu al in de provincie Utrecht. U-OV heeft het nieuwe vervoerplan eerst voorgelegd aan de drie fusiegemeenten en reizigersorganisatie ROCOV. Het uitgangspunt van provincies Utrecht en Zuid-Holland was om het voorzieningenniveau in Vijfheerenlanden zoveel mogelijk gelijk te houden en daarmee een soepele overgang te borgen. Dit is ook het geval in het vervoerplan dat vervoerder U-OV voorstelt. Het plan bevat wel enkele wijzigingen van het vervoeraanbod: behoud buslijn 85: binnen Vijfheerenlanden is de route ongewijzigd, in Utrecht rijdt deze buslijn voortaan via Papendorp. Er komt een buslijn tussen Ameide en het centraal station van Utrecht om de avondbediening van Ameide in stand te houden. Deze rijdt ook via Papendorp. De buurtbuslijn 703 (overdag) en op dezelfde route belbuslijn 502 (in de avonden en weekenden) blijft in stand. De spitsbuslijn 72 in belbuslijn 572 worden geïntegreerd, inkorting tot knooppunt Meerkerk A27. Er zijn verder diverse kleine wijzigingen van vertrektijden en aansluitingen.