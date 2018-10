Het serviceteam Buitenruimte heeft op verschillende locaties in Molenwaard bladkorven geplaatst. De korven worden 1 keer per week geleegd.

Bekijk hier de locaties.

Mocht er in de andere kernen behoefte zijn aan een bladkorf dan kunt u dit via 14 0184 kenbaar maken.

Spelregels

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. In deze korven kunt u uw bladafval van de straat en overtollige bladeren uit uw eigen tuin deponeren. Ander (groen)afval als takken mag niet in deze korven gegooid worden. Half december, als het meeste blad gevallen is en opgeruimd, halen we de korven weer op.



Bladkorf tussentijds vol?

Mocht de korf tussentijds vol zijn dan kunt u dit melden bij het meldpunt openbare ruimte, telefoonnummer 14 0184