Vraag een willekeurige inwoner wat belangrijk is in het leven. Grote kans dat 'een goede gezondheid' wordt genoemd. De gemeente Molenwaard vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de gezondheid van onze inwoners.

Hoe krijg je mensen aan het sporten die niet sporten? Hoe stimuleer je gezond eten? Meer bewegen? Misschien heb je een nieuw idee om de positieve gezondheid te bevorderen. Of heb je een idee om een bestaande activiteit te vernieuwen. Iets waar alle inwoners van Molenwaard iets aan hebben of een bepaalde groep inwoners.



Heb jij 'een gezond idee'?! En vind je het leuk om zelf het initiatief te nemen en te organiseren? Meld het ons en wellicht kan je er al binnen drie maanden mee aan de slag! De gemeente heeft geld beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl. Dat kan iets kleins zijn als eenmalig verse groenten voor de hele buurt tot en met het ontwikkelen van een nieuwe activiteit bij een (sport)vereniging. Zo hebben veel scholen een kweektafel neergezet, in een speeltuin is fruit uitgedeeld in plaats van snoep, er is een lezing over pubers georganiseerd en senioren hebben in warmer zwembadwater kunnen zwemmen. Heb jij een ander idee? Het maximumbedrag per initiatief bedraagt € 2500,--, maar op is op! Kom dus snel met je idee en mail het naar: sertac.akay@gemeentemolenwaard.nl.

Criteria

Om duidelijk te maken welke initiatieven wel en niet in aanmerking komen voor een bijdrage, zijn de volgende criteria opgesteld:

Het gaat om een eenmalige bijdrage om een initiatief op te starten;

De gevraagde bijdrage is niet meer dan € 2.500 (aanvragen lager dan € 50 worden niet gehonoreerd);

Het initiatief is nieuw of er wordt een bijdrage gevraagd voor een vernieuwend idee binnen een bestaande activiteit;

Met het initiatief moeten alle inwoners of een bepaalde groep inwoners worden bereikt en sluit aan op hun wensen en behoeften;

Het initiatief heeft geen winstoogmerk;

De initiatiefnemers mogen geen eigen personele kosten declareren;

Het initiatief moet binnen drie maanden na goedkeuring worden uitgevoerd.



In de aanvraag dient minimaal te staan:

Naam initiatief

Naam aanvrager

Doel van het initiatief (moet met positieve gezondheid te maken hebben)

Wat is er vernieuwend aan het initiatief?

Doelgroep

Begroting (Wat zijn de kosten? Wat kunnen de initiatiefnemers zelf bijdragen? Waaruit blijkt dat het een eenmalige bijdrage is?)

Betrokkenen

Wie gaat de uitvoering coördineren?