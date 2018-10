Jubilerende WAV houdt studiedag over toekomst landbouw

STREEFKERK • De Werkgroep voor duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (WAV)houdt op zaterdag 10 november in Streefkerk een studiedag over natuurinclusieve landbouw. De WAV viert die dag ook het 35-jarig bestaan.

De werkgroep besteedt samen met de regionale LTO aandacht aan manieren waarop boeren de natuur meer kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. De organisatie verwacht dat het mogelijk is om daarbij ook meer waardering van consumenten te ontvangen en tegelijkertijd een goede boterham te verdienen.

Boeren en burgers

Sprekers tijdens de studiedag zijn professor Michiel Korthals en Wiebren van Stralen. Korthals is emeritus hoogleraar in de toegepaste filosofie en is verbonden aan Universiteit Wageningen en de VU in Amsterdam. Hij publiceerde dit jaar een boek met de titel 'Goed eten'. Hij zal uitleggen hoe belangrijk het is dat boeren en burgers binding houden en goed zorgen voor de aarde. Voedsel, vooral hoe het geproduceerd en bereid wordt, speelt daarin een centrale rol.

Van Stralen was lange tijd beleidsmedewerker bij de LTO Nederland. Sinds mei 2017 promoot hij voor de provincie Friesland natuurinclusieve landbouw. Hij wil laten zien welke factoren belangrijk zijn om natuurinclusieve landbouw te laten slagen, ook in economische zin.

Agrarisch natuurbeheer

De vertegenwoordiger van Het Collectief voor agrarisch natuurbeheer in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vertelt op 10 november hoe agrarisch natuurbeheer zich ontwikkelde tot nu toe en welke tendensen waar te nemen zijn. Zowel in de soorten van beheer die boeren doen als bij de motivatie van boeren zelf. En wat zij als de toekomst zien.

Viering lustrum

De dag vindt plaats bij Booij Kaasmakers aan de Middenpolderweg. De aanwezigen kunnen horen en zien hoe Booij Kaasmakers hun bedrijf ontwikkelden. Dagvoorzitter is Victor de Coninck. Na afloop is er de viering van het lustrum onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden

De studiedag duurt van 10.00 tot 15.30 uur. Aanmelden kan tot en met 6 november bij wavsecr@gmail.com of bij Kees van Gaalen (06-23281345). De entreeprijs, incl. lunch en consumpties, is 25 euro.