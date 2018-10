Lijsttrekkersdebat Molenlanden op 12 november

GIESSENBURG • Op maandag 12 november houden de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard een lijsttrekkersdebat in samenwerking met Klokradio en Het Kontakt.

Het debat vindt plaats in de Til, Breestraat 1 in Giessenburg en begint om 19:30 uur. De toegang is vrij, iedereen is welkom.

Op deze avond gaan de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen met elkaar in debat over verschillende lokale thema's. Het debat is live te volgen via www.hetkontakt.nl en www.opwegnaarmolenlanden.nl en wordt eveneens live uitgezonden door Klokradio. Op 97.3 FM (West-Alblasserwaard) en 107.0 FM (Oost-Alblasserwaard), maar ook te beluisteren via de kabelnetwerken, de mobiele apps of de live-stream op www.klokradio.nl.

Vraag stellen via #molenlandenkiest

Inwoners die niet bij het debat in Giessenburg aanwezig zijn, kunnen via Twitter vragen stellen met #molenlandenkiest. Een aantal van deze vragen wordt aan de lijsttrekkers voorgelegd.

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Molenlanden. Vanwege deze herindeling deden beide gemeenten niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. De verkiezingen voor alle herindelingsgemeenten worden gehouden op woensdag 21 november

.