Fietsen moet meer prioriteit krijgen van CDA Molenlanden

MOLENLANDEN • Afgelopen zaterdag is CDA Molenlanden op de fiets gestapt. Een aantal leden van de provinciale Statenfractie sloten zich daarbij aan.

Op de rit door de dorpen stonden ze stil bij de ontwikkelingen van fietswegen en fietsroutes naar de bushaltes. Het openbaar vervoer is een zaak van de provincie. In december gaan de nieuwe en verbeterde dienstregelingen in, voor die tijd worden bushaltes aangepast en aangevuld met meer fietsenstallingen en fietskluizen. Later zal de fietsroute over de Damseweg naar de halte bij De Put op aangepast worden. Er komt een dubbel fietspad en straatverlichting, een mooi voorbeeld van betere fietsvoorzieningen.

De CDA-ers fietsen naar Goudriaan, waar de klankbordgroep zich al jaren inspant voor een veilige oversteek door middel van een rotonde. "De statenleden moesten glimlachen om het bordje dat de klankbordgroep geplaatst had (red: Rondje Gourdriaan) maar dat neemt niet weg dat wij ze hebben opgedragen zich hard te blijven maken om de belofte van de provincie na te komen", aldus Jonette Korevaar.

Het CDA Molenlanden vindt dat fietsen meer prioriteit moet krijgen. De auto hoeft niet altijd als vanzelfsprekend de belangrijkste weggebruiker te zijn. Zeker op plaatsen waar kinderen, ouders met bakfietsen, scootmobiels en toeristen fietsen, is het belangrijk dat er genoeg ruimte en het veilig is. Jonette: "Daarom willen wij meer prioriteit geven aan fietsers, het niet alleen duurzaam maar ook nog eens gezond."