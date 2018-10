Gemeentebestuur Giessenlanden hecht waarde aan Soos Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Het gemeentebestuur van Giessenlanden vindt het belangrijk dat er een jeugdsoos blijft in Giessen-Oudekerk.

ChristenUnie had vragen gesteld over het plan voor een nieuw schoolgebouw en de bouw van dertien woningen in het dorp, waardoor de Soos zou moeten verdwijnen.

Het college van B&W stelt in een reactie dat zij belang hecht aan adequate ontmoetingsplaatsen voor jongeren in de gemeente, zoals de Soos in Giessen-Oudekerk. Deze ontmoetingsplaatsen vormen een wezenlijk onderdeel van het voorzieningenniveau in de dorpskernen.

"Het vinden van een alternatief voor de huidige jeugdsoos maakt daarom onderdeel uit van het voorgestelde haalbaarheidsonderzoek", schrijft het gemeentebestuur van Giessenlanden in een reactie op de vragen van de ChristenUnie. Het bestuur van de jeugdsoos wordt betrokken bij dit onderzoek.