Nieuw logo voor gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Wim Groeneweg heeft dinsdag het nieuwe logo van de gemeente Vijfheerenlanden onthuld.

Dit logo wordt vanaf 1 januari 2019 gebruikt wanneer de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik bestuurlijk fuseren tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De komende maanden is het logo steeds vaker te zien wanneer we aan de slag gaan met het vervangen van de huidige gemeentelogo's.

Voorproefje

"Helemaal onbekend zal het logo niet voorkomen, we hebben er in het afgelopen jaar naartoe gewerkt", meldt de gemeente Vijfheerenlanden. "Bij het ambtelijk samengaan van de drie gemeenten hebben we een voorproefje gegeven van het logo door met een doorkijkje te werken. Zo heeft iedereen al een beetje kunnen wennen aan onze nieuwe identiteit."

Achtergrond

De oorsprong van het logo ligt in de drie gemeenten. Het goud is afkomstig uit het logo van Zederik, rood uit Leerdam en blauw uit Vianen. De frisse uitstraling en lettertype passen bij de nieuwe organisatie. In de huisstijl wordt ook gebruik gemaakt van grafische elementen van drie letters van Vijfheerenlanden, VHL.